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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 14 сентября 2019
Фулхэм
14.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
49'
А. Кноккарт
80'
С. Аджайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Одои
90'
+3
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Аджайи
56'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
И. Кавалейру
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-1-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
25
Филлипс
19
Диангана
14
Сойерс
10
Перейра
32
Остин
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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