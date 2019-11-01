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Динамо (мол) - Ахмат (мол)

01.11.2019, Пятница, 12:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. Молодежное первенство, 15 тур Динамо (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
26 тур
26 апреля, пятница 17:30 Динамо (мол) 4:1 Ахмат (мол)
12 тур
27 октября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 2:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
17 тур
17 ноября, пятница 11:30 Динамо (мол) 4:4 Ахмат (мол)
3 тур
28 июля, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 13:00 Динамо (мол) 0:2 Ахмат (мол)
6 тур
20 августа, четверг 13:00 Ахмат (мол) 2:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 13:00 Ахмат (мол) 0:2 Динамо (мол)
15 тур
22 ноября, суббота 18:00 Динамо (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 16:00 Ахмат (мол) 2:1 Динамо (мол)
4 тур
2 августа, пятница 18:00 Динамо (мол) 4:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Динамо (мол)
5 тур
18 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 2:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
12 августа, пятница 17:00 Динамо (мол) 2:0 Ахмат (мол)
5 тур
15 апреля, пятница 00:00 Ахмат (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
11 сентября, суббота 16:30 Динамо (мол) 1:0 Ахмат (мол)
6 тур
17 апреля, суббота 16:00 Ахмат (мол) 1:0 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
17 тур
8 августа, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:1 Ахмат (мол)
3 тур
3 апреля, пятница 15:00 Ахмат (мол) 0:1 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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    Рейтинг: +44

    Edouard Farber 31 октября 2019, 19:18

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