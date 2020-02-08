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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Брест
Ренн - Брест: обзор матча 08 февраля 2020
Ренн
08.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Брест
88'
Желтая карточка
П. Ласн
74'
Желтая карточка
М. Отре
Желтая карточка
Д. Леа Силики
50'
50'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Желтая карточка
Ж. Морель
46'
23'
Желтая карточка
Й. Кур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
4-2-2-1
16
Менди
27
Мауасса
21
Морель
3
Да Силва
14
Траоре
17
Леа Силики
27
Бурижо
29
Тайт
20
дель Кастильо
99
Ньянг
3-1-3-2
30
Ларсоннер
5
Шардонне
13
Бело
15
Перро
6
Ласн
22
Баттоккио
8
Кур
93
Белькебла
7
Кардона
14
Шарбонье
Остались в запасе
Ренн
Брест
99
Рафик Гитан
АП
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Ренн - Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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