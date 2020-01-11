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Материалы

Ренн - Марсель

10.01.2020, Пятница, 22:45 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Лига 1, 20 тур Ренн - Марсель
Франция. Лига 1 (2019/2020)
8 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Ренн 1:1 Марсель
3 тур
26 августа, воскресенье 22:00 Марсель 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 19:00 Ренн 0:3 Марсель
5 тур
10 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 20:45 Ренн 2:2
(4:3)п		 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
18 февраля, суббота 19:00 Марсель 2:0 Ренн
6 тур
21 сентября, среда 22:00 Ренн 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
18 марта, пятница 22:30 Марсель 2:5 Ренн
16 тур
3 декабря, четверг 23:00 Ренн 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Ренн 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, суббота 19:00 Марсель 3:0 Ренн
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
29 октября, среда 22:55 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 20:00 Марсель 0:1 Ренн
12 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 20:00 Ренн 2:2 Марсель
4 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Марсель 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 23:59 Ренн 1:2 Марсель
5 тур
10 сентября, суббота 23:00 Марсель 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
11 марта, пятница 23:00 Ренн 0:2 Марсель
11 тур
1 декабря, среда 21:00 Марсель 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:00 Марсель 3:1 Ренн
3 тур
22 августа, суббота 23:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Марсель 4:0 Ренн
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Ренн 4:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
13 января, воскресенье 22:55 Ренн 3:1 Марсель
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Марсель 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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