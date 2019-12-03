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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Страсбур
Брест - Страсбур: обзор матча 03 декабря 2019
Брест
03.12.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
5 : 0
Завершен
Страсбур
21'
А. Менди
45+1'
К. Баттоккио
53'
К. Баттоккио
75'
К. Баттоккио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Страсбур
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ленар
ГОЛ! 4:0!
К. Баттоккио
Пас отдал
М. Отре
75'
ГОЛ! 3:0!
К. Баттоккио
Пас отдал
И. Кардона
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Баттоккио
Пас отдал
Г. Шарбонье
45'
+1
Желтая карточка
И. Кардона
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
И. Кардона
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
16
Донован Леон
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
3-2-1-3
30
Ларсоннер
24
Бааль
21
Кастеллетто
33
Фоссюрье
6
Ласн
27
Диалло
22
Баттоккио
7
Кардона
14
Шарбонье
19
Менди
4-1-2-1-2
26
Селс
3
Симакан
23
Митрович
5
Коне
23
Кароль
28
Сиссоко
27
Беллегард
24
Фофана
28
Томассон
35
Мотиба
10
Да Кошта
Остались в запасе
Брест
Страсбур
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Брест - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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