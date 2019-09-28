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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 28 сентября 2019
Монако
28.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
4 : 1
Завершен
Брест
26'
В. Бен-Йеддер
62'
И. Слимани (П)
73'
Ж. Мартинш
90'
Б. Кейта
77'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Брест
ГОЛ! 4:1!
Б. Кейта
Пас отдал
И. Слимани
90'
77'
ГОЛ! 3:1!
А. Менди
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
И. Слимани
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Слимани
62'
51'
Желтая карточка
А. Менди
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Слимани
26'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Монако - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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