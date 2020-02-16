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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Утрехт
Виллем II - Утрехт: обзор матча 16 февраля 2020
Виллем II
16.02.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
90+1'
П. Глэдон
4'
Ж. Баэбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Утрехт
ГОЛ! 1:1!
П. Глэдон
90'
+1
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
78'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Баэбек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
41
Йерун Зут
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
3-1-1
18
Нелом
4
Петерс
8
Хольмен
2
Ньивкоп
14
Павлидис
3-3-1
41
Зут
2
Клайбер
29
Гувара
4
Хогма
18
Эмануэльсон
6
Махер
86
Густафсон
38
Баэбек
Остались в запасе
Виллем II
Утрехт
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
8
Йорис ван Овереем
ОП
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Виллем II - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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