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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 19 октября 2019
АЗ Алкмаар
19.10.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 4
Завершен
Херенвен
31'
Р. Влаар
31'
Р. Влаар
48'
К. Стенгс
7'
С. Ботман
36'
R. Kongolo
45+3'
Й. Одгор
45+3'
Й. Одгор
63'
Т. Коопмейнерс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
90'
Замена
️️️️
А. Дрейер
88'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
Желтая карточка
П. Хацидиакос
88'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
88'
82'
Замена
️️️️
А. Халилович
Желтая карточка
Д. де Вит
81'
Желтая карточка
Д. де Вит
81'
Замена
️️️️
Й. Класи
73'
Замена
️️️️
З. Абухляль
68'
Замена
️️️️
П. Хацидиакос
68'
64'
Замена
️️️️
R. Van Rhijn
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:5!
Т. Коопмейнерс
ГОЛ! 3:4!
К. Стенгс
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
48'
45'
+3
ГОЛ! 2:4!
Й. Одгор
Пас отдал
И. Дрешевич
45'
+3
ГОЛ! 2:3!
Й. Одгор
36'
ГОЛ! 2:2!
R. Kongolo
Пас отдал
Д. Верман
ГОЛ! 2:1!
Р. Влаар
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
31'
ГОЛ! 1:1!
Р. Влаар
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Ботман
Пас отдал
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
30
Stijn Wuytens
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Херенвен
1
Уорнер Хан
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Hicham Faik
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Чидера Эджуке
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
22
Rody de Boer
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
Херенвен
1
Тревор Дорнбюс
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
30
12
Влаар
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
20
де Вит
18
Мидтсьё
11
Идрисси
14
Стенгс
9
Дрейф
3-2-3-3
1
Хан
5
Дрешевич
5
Вауденберг
2
Флоранус
5
4
Ботман
6
21
25
Верман
21
Эджуке
21
Одгор
7
ван Берген
7
Абухляль
7
Абухляль
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
8
Класи
8
Класи
10
Дрейер
10
Дрейер
16
16
10
Халилович
10
Халилович
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
22
Rody de Boer
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Тревор Дорнбюс
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
1
Jasper Schendelaar
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
1
Тревор Дорнбюс
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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