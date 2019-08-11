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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АДО Ден Хааг
ПСВ - АДО Ден Хааг: обзор матча 11 августа 2019
ПСВ
11.08.2019, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
3 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
44'
Брума
52'
Д. Мален
33'
Т. Нецид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 2:1!
Д. Мален
52'
Желтая карточка
С. Бергвейн
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Брума
Пас отдал
С. Бергвейн
44'
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
29
Михаэль Крамер
ЦФ
2-1-2-1-3
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
35
Гутьеррес
24
Дюмфрис
77
Брума
14
Мален
11
Лосано
34
Бергвейн
3-2-1
22
Звинкелс
25
Бегелсдейк
14
Мейерс
5
Канон
10
Фалкенбург
17
Баккер
15
Нецид
Остались в запасе
ПСВ
АДО Ден Хааг
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Петер Бош
26
Майк Хэвкотт
ВР
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча ПСВ - АДО Ден Хааг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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