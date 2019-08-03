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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Фулхэм
Барнсли - Фулхэм: обзор матча 03 августа 2019
Барнсли
03.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
13'
Л. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Фулхэм
Желтая карточка
А. Моуатт
44'
32'
Желтая карточка
М. Ле Марша
ГОЛ! 1:0!
Л. Томас
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
1-2-2
1
Радлингер
15
Каваре
8
Бере
20
Моуатт
16
Томас
12
Вудроу
4-3-3
13
Беттинелли
3
Одои
26
Моусон
23
Ле Марша
23
Брайан
10
Кэрни
29
МакДональд
10
Йохансен
33
Камара
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Барнсли
Фулхэм
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
92
Нискенс Кебану
ЛВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Барнсли - Фулхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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