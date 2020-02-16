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Атлетик - Осасуна

16.02.2020, Воскресенье, 20:30 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 24 тур Атлетик - Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Осасуна 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 17:15 Осасуна 1:2 Атлетик
10 тур
30 октября, воскресенье 18:15 Атлетик 1:1 Осасуна
Товарищеские матчи 2014

6 августа, среда 22:00 Осасуна 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 20:00 Осасуна 1:5 Атлетик
2 тур
23 августа, пятница 23:59 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
2 марта, суббота 23:00 Осасуна 0:1 Атлетик
7 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
12 марта, понедельник 00:30 Осасуна 2:1 Атлетик
8 тур
17 октября, понедельник 23:00 Атлетик 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 21:00 Осасуна 1:2 Атлетик
13 тур
28 ноября, воскресенье 21:00 Атлетик 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
26 апреля, понедельник 23:00 Осасуна 0:0 Атлетик
15 тур
19 декабря, суббота 20:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Осасуна 2:1 Атлетик
11 тур
16 ноября, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Атлетик 2:0 Осасуна
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 8 января, четверг 23:00 Осасуна 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 19:00 Осасуна 2:0 Атлетик
1 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Атлетик 0:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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