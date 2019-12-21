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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 21 декабря 2019
Вильярреал
21.12.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
52'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
89'
Желтая карточка
Д. Суарес
84'
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
Ж. Морено
84'
61'
Вторая желтая
М. Оливера
59'
Желтая карточка
М. Оливера
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
52'
40'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
М. Тригерос
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Кинтилья
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
3-2-2-1-2
13
Сорья
12
Ньом
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
17
Матиас Оливера
ЛЗ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
17
Матиас Оливера
ЛЗ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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