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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 21 декабря 2019
Барселона
21.12.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Алавес
14'
А. Гризманн
45'
А. Видаль
69'
Л. Месси
75'
Л. Суарес (П)
56'
П. Понс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
Желтая карточка
Ж. Альба
88'
84'
Желтая карточка
Р. Эли
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Суарес
75'
74'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
69'
Желтая карточка
С. Умтити
67'
67'
Желтая карточка
М. Вакасо
66'
Желтая карточка
А. Видаль
56'
ГОЛ! 2:1!
П. Понс
Пас отдал
Р. Дуарте
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Суарес
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Суарес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
10
Аленья
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
3-3-2-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
23
Наварро
19
Эли
22
Видаль
8
Понс
5
Дуарте
22
Вакасо
19
Гарсия
7
Лукас
Остались в запасе
Барселона
Алавес
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
3
Адриан Марин
ЛЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Барселона - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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