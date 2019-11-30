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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 30 ноября 2019
Алавес
30.11.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Реал
65'
Лукас (П)
52'
С. Рамос
69'
Д. Карвахаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал
80'
Желтая карточка
Э. Милитао
Желтая карточка
Р. Дуарте
79'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Лукас
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
65'
63'
Желтая карточка
С. Рамос
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Т. Пина
45'
+1
32'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
А. Видаль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
23
Наварро
5
Лагвардия
5
Дуарте
22
Видаль
17
Пина
22
Вакасо
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-1-2-2-1
23
Ареоля
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Милитао
12
Марсело
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Алавес
Реал
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
11
Родриго
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
7
Винисиус
ЛВ
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Алавес - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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