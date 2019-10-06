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Сельта - Атлетик

06.10.2019, Воскресенье, 15:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 8 тур Сельта - Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Атлетик 3:1 Сельта
18 тур
7 января, понедельник 23:00 Сельта 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 17:15 Атлетик 1:1 Сельта
11 тур
5 ноября, воскресенье 18:15 Сельта 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Сельта 0:3 Атлетик
16 тур
19 декабря, понедельник 22:45 Атлетик 2:1 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Атлетик 2:1 Сельта
17 тур
30 декабря, среда 22:30 Сельта 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 23:59 Сельта 1:2 Атлетик
8 тур
18 октября, суббота 20:00 Атлетик 1:1 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Атлетик 0:2 Сельта
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 19:00 Сельта 2:4 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
11 февраля, вторник 01:00 Сельта 0:0 Атлетик
4 тур
16 сентября, понедельник 23:59 Атлетик 3:2 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
ответный матч		 20 декабря, пятница 00:30 Атлетик 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
первый матч		 7 декабря, суббота 23:00 Сельта 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
3 мая, пятница 23:00 Сельта 1:1 Атлетик
15 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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