Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 31 августа 2019
Осасуна
31.08.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
7'
Р. Торрес
81'
Р. Торрес (П)
51'
А. Фати
64'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
90'
+4
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Х. Монкайола
90'
+1
82'
Желтая карточка
Ж. Пике
82'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. де Йонг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Торрес
81'
Замена
Х. Вильяр
️️️️
Брэндон
78'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ф. Мерида
71'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Гарсия
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Артур
Пас отдал
К. Перес
53'
Замена
Артур
️️️️
Рафинья
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Фати
Пас отдал
К. Перес
46'
Замена
А. Фати
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
Брэндон
43'
37'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
32'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
Ф. Мерида
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Торрес
Пас отдал
Брэндон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Брэндон
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
12
Рафинья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4-1-1-2-2
23
Рубен
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
23
Брэндон
4-1-3-2
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
12
Рафинья
7
Гризманн
23
Перес
8
Мерида
7
Монкайола
7
Монкайола
8
Мерида
14
Гарсия
20
Ибаньес
20
Ибаньес
14
Гарсия
23
Брэндон
9
Вильяр
9
Вильяр
23
Брэндон
27
Семеду
31
Фати
31
Фати
27
Семеду
12
Рафинья
6
Артур
6
Артур
12
Рафинья
21
де Йонг
23
Видаль
23
Видаль
21
де Йонг
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Осасуна
Барселона
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+