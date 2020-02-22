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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Фортуна
Фрайбург - Фортуна: обзор матча 22 февраля 2020
Фрайбург
22.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Фортуна
37'
А. Хоффманн
61'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Фортуна
Желтая карточка
Л. Хелер
90'
+4
90'
Желтая карточка
К. Караман
61'
ГОЛ! 0:2!
Э. Томми
Пас отдал
К. Штегер
52'
Желтая карточка
Н. Гисельман
44'
Желтая карточка
В. Бериша
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Хоффманн
Пас отдал
К. Штегер
34'
Желтая карточка
К. Айхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Фортуна
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
19
Хаберер
32
Грифо
22
Чан Хун
7
Вальдшмидт
9
Хелер
4-3-1-2
33
Кастенмайер
29
Зуттнер
25
Циммерманн
23
Айхан
4
Хоффманн
13
Бодзек
23
Бериша
27
Томми
7
Штегер
10
Хеннингс
19
Караман
Остались в запасе
Фрайбург
Фортуна
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
17
Нико Гисельман
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
25
Занка
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
25
Занка
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Фрайбург - Фортуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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