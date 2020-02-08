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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 08 февраля 2020
Герта
08.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
84'
Д. Боята
17'
Р. Квайсон
82'
Р. Квайсон
90+4'
Р. Квайсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Квайсон
Желтая карточка
Д. Боята
90'
+2
Вторая желтая
М. Вольф
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Боята
Пас отдал
Д. Лукебакио
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
К. Онисиво
Желтая карточка
М. Вольф
70'
69'
Желтая карточка
Д. Латца
Желтая карточка
С. Аскасибар
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Л. Озтюнали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Герта
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Майнц
3
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
33
Торунарига
28
Боята
7
Миттельштадт
10
Майер
8
Груйич
27
Вольф
25
Аскасибар
20
Кепке
9
Пентек
3-2-3-2
27
Центнер
13
Ниахате
25
Брума
6
Сент-Джуст
18
Бросински
17
Баку
21
Озтюнали
46
Латца
18
Баррейро
19
Квайсон
11
Салаи
Остались в запасе
Герта
Майнц
14
Доди Лукебакио
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
2
Филипп Мвене
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Герта - Майнц
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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