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Кельн - Фрайбург

02.02.2020, Воскресенье, 17:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 20 тур Кельн - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
3 тур
31 августа, суббота 16:30 Фрайбург 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 3:2 Кельн
15 тур
10 декабря, воскресенье 15:30 Кельн 3:4 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:1 Кельн
3 тур
16 сентября, пятница 21:30 Кельн 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Кельн
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 0:1 Фрайбург
Германия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
3 марта, вторник 22:30 Фрайбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Фрайбург 4:1 Кельн
16 тур
10 декабря, суббота 18:30 Кельн 4:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Фрайбург
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Фрайбург 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Кельн 2:2 Фрайбург
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Фрайбург 0:0 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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