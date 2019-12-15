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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 15 декабря 2019
Шальке-04
15.12.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
53'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Э. Н'Дика
82'
Замена
Э. Дурм
️️️️
А. Туре
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Б. Раман
77'
70'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
М. Гачинович
Замена
М. Шуберт
️️️️
А. Арит
69'
Красная карточка
А. Нюбель
67'
62'
Желтая карточка
Л. Торро
57'
Желтая карточка
Ф. Костич
54'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
А. Арит
53'
Желтая карточка
А. Арит
50'
34'
Желтая карточка
С. Роде
Замена
Х. Миранда
️️️️
У. МакКенни
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нюбель
5
Очипка
3
Кенни
5
Кабак
8
Маскарель
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
77
Арит
39
Матондо
14
Раман
4-1-2-2-1
1
Реннов
22
Чендлер
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
6
Торро
17
Роде
97
Соу
8
Гачинович
18
Костич
12
Дост
22
МакКенни
33
Миранда
33
Миранда
22
МакКенни
77
Арит
1
Шуберт
1
Шуберт
77
Арит
14
Раман
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
14
Раман
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
6
Туре
37
Дурм
37
Дурм
6
Туре
8
Гачинович
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Гачинович
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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