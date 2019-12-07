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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 07 декабря 2019
Байер
07.12.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
15'
Л. Аларио
81'
Л. Аларио
82'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Желтая карточка
Л. Аларио
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
Б. Раман
Пас отдал
А. Кутуджу
ГОЛ! 2:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Ч. Арангис
81'
53'
Желтая карточка
Б. Раман
Желтая карточка
Венделл
43'
29'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бэйли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
15
Драгович
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
29
Хаверц
27
Аларио
17
Бэйли
3-1-2-2-2
1
Нюбель
3
Кенни
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
77
Арит
9
Бургшталлер
14
Раман
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Байер - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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