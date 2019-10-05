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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 05 октября 2019
Шальке-04
05.10.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
72'
С. Сердар
90+1'
Й. Хектор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
90'
+3
Желтая карточка
А. Модест
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Й. Хектор
Пас отдал
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
Пас отдал
С. Сане
72'
67'
Желтая карточка
С. Теродде
Желтая карточка
Б. Очипка
64'
Желтая карточка
С. Сане
45'
+1
40'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Желтая карточка
С. Сердар
35'
22'
Желтая карточка
Н. Каттербах
Желтая карточка
Д. Кенни
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нюбель
5
Очипка
26
Сане
3
Кенни
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
20
Калиджиури
13
Ут
9
Бургшталлер
3-3-1-1-1
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
19
Шиндлер
6
Скири
3
Каттербах
21
Шауб
11
Кайнц
9
Теродде
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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