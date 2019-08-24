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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 24 августа 2019
Хоффенхайм
24.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
54'
Э. Бичакчич
59'
И. Бебу
87'
П. Кадержабек
42'
Н. Фуллкруг
81'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
М. Харник
90'
+2
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
П. Кадержабек
Пас отдал
Д. Гайгер
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Осако
Пас отдал
Д. Классен
77'
Вторая желтая
Й. Эггештайн
69'
Желтая карточка
Й. Эггештайн
ГОЛ! 2:1!
И. Бебу
Пас отдал
Р. Сков
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бичакчич
Пас отдал
Д. Гайгер
54'
Желтая карточка
С. Руди
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Н. Шахин
35'
Желтая карточка
Д. Классен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Юя Осако
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Хоффенхайм
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-2-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Бичакчич
4
Пош
3
Стафилидис
3
Кадержабек
18
Гайгер
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
4-2-1-3
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
32
Фридль
21
Топрак
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
10
Фуллкруг
19
Эггештайн
10
Осако
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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