Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Норвич Сити
Бернли - Норвич Сити: обзор матча 21 сентября 2019
Бернли
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
10'
К. Вуд
14'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Норвич Сити
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Хендрик
90'
+2
90'
Замена
П. Робертс
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Макнил
79'
Замена
А. Леннон
️️️️
Э. Барнс
79'
75'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Стиперманн
33'
Желтая карточка
И. Амаду
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
14'
13'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Теттей
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
2-1-3-2-2
23
Крул
3
Бирам
4
Годфри
10
Амаду
23
МакЛин
6
Теттей
18
Льюис
22
Стиперманн
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
29
Хендрик
11
Брэди
11
Брэди
29
Хендрик
35
Барнс
12
Леннон
12
Леннон
35
Барнс
11
Макнил
16
Родригес
16
Родригес
11
Макнил
10
Кантвелл
16
Робертс
16
Робертс
10
Кантвелл
6
Теттей
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
6
Теттей
22
Стиперманн
18
Дрмич
18
Дрмич
22
Стиперманн
Остались в запасе
Бернли
Норвич Сити
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Бернли - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Норвич Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+