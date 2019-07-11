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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ружомберок - Левски
Ружомберок - Левски: обзор матча 11 июля 2019
Ружомберок
11.07.2019, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Левски
51'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ружомберок - Левски
58'
Желтая карточка
Ж. Миланов
51'
Желтая карточка
Паулиньо
51'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Начало матча
Статистика матча Ружомберок - Левски
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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