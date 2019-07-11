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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бальцан - Домжале
Бальцан - Домжале: обзор матча 11 июля 2019
Бальцан
11.07.2019, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
3 : 4
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Домжале
56'
А. Эффйонг
61'
Г. Сикошек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бальцан - Домжале
Желтая карточка
Й. Беццина
69'
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сикошек
ГОЛ! 1:0!
А. Эффйонг
56'
Начало матча
Статистика матча Бальцан - Домжале
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бальцан
Лига конференций, 2 раунд
Бальцан
0 : 0
01.08.2023
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
2 : 0
26.07.2023
Бальцан
Лига конференций, 1 раунд
Бальцан
1 : 3
18.07.2023
Домжале
Лига конференций, 1 раунд
Домжале
1 : 4
13.07.2023
Бальцан
Лига Европы, 1 раунд
Домжале
1 : 0
18.07.2019
Бальцан
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
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Бальцан
Домжале
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
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2024.06.18 09:30
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2021.12.25 16:55
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2018.08.14 10:08
11
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
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