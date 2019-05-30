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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Шахтер
Львов - Шахтер: обзор матча 30 мая 2019
Львов
30.05.2019, четверг, 19:30
Украина. Плей-офф, 32 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
65'
Дентиньо
78'
Т. Степаненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Шахтер
78'
ГОЛ! 0:2!
Т. Степаненко
Пас отдал
Дентиньо
73'
Желтая карточка
Т. Степаненко
65'
ГОЛ! 0:1!
Дентиньо
Пас отдал
М. Соломон
Начало матча
Статистика матча Львов - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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Львов
Шахтер
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
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