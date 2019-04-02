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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Гамбург
Падерборн - Гамбург: обзор матча 02 апреля 2019
Падерборн
02.04.2019, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Гамбург
54'
П. Ласогга
68'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Падерборн - Гамбург
86'
Желтая карточка
Д. Сантос
68'
ГОЛ! 0:2!
П. Ласогга
67'
Желтая карточка
Г. Сакаи
54'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Пас отдал
Д. Сантос
33'
Желтая карточка
Д. Юнг
Начало матча
Статистика матча Падерборн - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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