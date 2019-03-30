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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - Генгам
Страсбур - Генгам: обзор матча 30 марта 2019
Страсбур
30.03.2019, суббота, 23:05
Франция. Кубок лиги, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - Генгам
Желтая карточка
А. Томассон
96'
70'
Желтая карточка
Н. Бенезе
Желтая карточка
И. Сиссоко
69'
24'
Желтая карточка
Л. Фири
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Камара
5
Коне
23
Митрович
18
Мартинес
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
4-3-1-2
16
Каяр
93
Траоре
29
Кербра
15
Сорбон
5
Ребошу
18
Фири
10
Бенезе
22
Ндонг
10
Бляс
26
Ру
9
Тюрам
Остались в запасе
Страсбур
Генгам
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Страсбур - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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