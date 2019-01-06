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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл - Халл Сити: обзор матча 06 января 2019
Миллуолл
06.01.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Халл Сити
82'
Ш. Фергюсон
85'
Ш. Фергюсон
52'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Халл Сити
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бэтти
ГОЛ! 2:1!
Ш. Фергюсон
85'
84'
Желтая карточка
О. Мазух
ГОЛ! 1:1!
Ш. Фергюсон
Пас отдал
Д. Уоллес
82'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
Н. Дико
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
4-4-2
31
Арчер
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
15
Пирс
38
Скалак
17
Уоллес
8
Танниклифф
18
Леонард
48
О'Брайен
19
Эллиотт
4-3-2
25
Лонг
34
Кейн
6
Стюарт
2
Личай
3
Мазух
21
Тораль
18
Бэтти
11
Милинкович
18
Мартин
12
Дико
Остались в запасе
Миллуолл
Халл Сити
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Миллуолл - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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