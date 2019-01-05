Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Уолсолл
Болтон - Уолсолл: обзор матча 05 января 2019
Болтон
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 2
Завершен
Уолсолл
58'
К. Дональдсон
61'
Д. Магеннис
80'
Д. Магеннис
87'
Д. Магеннис
68'
М. Биверс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Уолсолл
ГОЛ! 4:1!
Д. Магеннис
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
К. Нун
80'
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Биверс
ГОЛ! 2:0!
Д. Магеннис
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Дональдсон
Пас отдал
К. Нун
58'
Желтая карточка
К. Дональдсон
55'
Желтая карточка
Д. Магеннис
40'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Болтон - Уолсолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
Стадион:
Рибок
Новости команд
Все
Болтон
Уолсолл
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+