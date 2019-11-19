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Бельгия - Кипр

19.11.2019, Вторник, 22:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Отбор ЧЕ-2020, 10 тур Бельгия - Кипр
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа I
2 тур
24 марта, воскресенье 22:45 Кипр 0:2 Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа H
10 тур
10 октября, вторник 21:45 Бельгия 4:0 Кипр
1 тур
6 сентября, вторник 21:45 Кипр 0:3 Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа B
8 тур
6 сентября, воскресенье 21:45 Кипр 0:1 Бельгия
5 тур
28 марта, суббота 22:45 Бельгия 5:0 Кипр
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 10 0 0 40:3 +37 30
2. Россия 10 8 0 2 33:8 +25 24
3. Шотландия 10 5 0 5 16:19 -3 15
4. Кипр 10 3 1 6 15:20 -5 10
5. Казахстан 10 3 1 6 13:17 -4 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 -50 0
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    Рейтинг: +73

    Оборонщик 20 ноября 2019, 08:37

    Бельгия конеш машина! На Евро покажет распердон всем!) Но Россия всеж милее)

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