Бельгия - Кипр

Бельгия конеш машина! На Евро покажет распердон всем!) Но Россия всеж милее)
|2 тур
|24 марта, воскресенье
|22:45
|Кипр
|0:2
|Бельгия
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|+37
|30
|2.
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|+25
|24
|3.
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|-3
|15
|4.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|-5
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|-4
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|-50
|0
Бельгия конеш машина! На Евро покажет распердон всем!) Но Россия всеж милее)