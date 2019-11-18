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Швеция - Фарерские острова

18.11.2019, Понедельник, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2020, 10 тур Швеция - Фарерские острова
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа F
5 тур
5 сентября, четверг 21:45 Фарерские острова 0:4 Швеция
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа C

11 июня, вторник 21:15 Швеция 2:0 Фарерские острова

12 октября, пятница 20:00 Фарерские острова 1:2 Швеция
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 10 8 2 0 31:5 +26 26
2. Швеция 10 6 3 1 23:9 +14 21
3. Норвегия 10 4 5 1 19:11 +8 17
4. Румыния 10 4 2 4 17:15 +2 14
5. Фарерские острова 10 1 0 9 4:30 -26 3
6. Мальта 10 1 0 9 3:27 -24 3
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