Швеция - Фарерские острова

|5 тур
|5 сентября, четверг
|21:45
|Фарерские острова
|0:4
|Швеция
|5 тур
|5 сентября, четверг
|21:45
|Фарерские острова
|0:4
|Швеция
|
|11 июня, вторник
|21:15
|Швеция
|2:0
|Фарерские острова
|
|12 октября, пятница
|20:00
|Фарерские острова
|1:2
|Швеция
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|10
|8
|2
|0
|31:5
|+26
|26
|2.
|Швеция
|10
|6
|3
|1
|23:9
|+14
|21
|3.
|Норвегия
|10
|4
|5
|1
|19:11
|+8
|17
|4.
|Румыния
|10
|4
|2
|4
|17:15
|+2
|14
|5.
|Фарерские острова
|10
|1
|0
|9
|4:30
|-26
|3
|6.
|Мальта
|10
|1
|0
|9
|3:27
|-24
|3