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Материалы

Финляндия - Лихтенштейн

15.11.2019, Пятница, 20:00 мск Хельсинки, стадион Олимпик Стэдиум Отбор ЧЕ-2020, 9 тур Финляндия - Лихтенштейн
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа J
4 тур
11 июня, вторник 21:45 Лихтенштейн 0:2 Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

7 июня, среда 19:00 Финляндия 1:1 Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
10 тур
9 сентября, среда 21:30 Лихтенштейн 1:1 Финляндия
7 тур
6 июня, суббота 20:00 Финляндия 2:1 Лихтенштейн
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 10 10 0 0 37:4 +33 30
2. Финляндия 10 6 0 4 16:10 +6 18
3. Греция 10 4 2 4 12:14 -2 14
4. Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 +3 13
5. Армения 10 3 1 6 14:25 -11 10
6. Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 -29 2
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