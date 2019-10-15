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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Грузия
Гибралтар - Грузия: обзор матча 15 октября 2019
Гибралтар
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 8 тур
2 : 3
Завершен
Грузия
66'
Л. Кашаро
74'
Р. Чиполина
21'
Д. Канкава
84'
Г. Квилитая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Грузия
84'
ГОЛ! 2:2!
Г. Квилитая
ГОЛ! 2:1!
Р. Чиполина
74'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кашаро
Пас отдал
И. Бритто
66'
Желтая карточка
Д. Сержант
56'
49'
Желтая карточка
Д. Хочолава
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Канкава
Пас отдал
Джано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Гибралтар
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-2-1-2
23
Голдвин
6
Чиполина
3
Чиполина
17
Оливейро
4
Сержант
20
Бритто
10
Уолкер
10
Де Барр
7
Кашаро
4-3-1
1
Лория
3
Хочолава
18
Григалава
22
Наваловский
2
Какабадзе
8
Казаишвили
20
Канкава
10
Джано
9
Лобжанидзе
Остались в запасе
Гибралтар
Грузия
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
13
Георгий Макаридзе
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгий Макаридзе
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Гибралтар - Грузия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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