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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Армения
Лихтенштейн - Армения: обзор матча 12 октября 2019
Лихтенштейн
12.10.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 7 тур
1 : 1
Завершен
Армения
72'
Я. Фрик
19'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Армения
Желтая карточка
Н. Хаслер
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Я. Фрик
72'
53'
Желтая карточка
Р. Овсепян
30'
Желтая карточка
В. Ароян
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
Г. Казарян
Желтая карточка
Д. Саланович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Лихтенштейн
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
3-5-1-1
1
Бюхель
6
Малин
4
Кауфманн
3
Гопель
23
Польверино
13
Бюхель
14
Мейер
17
Губзер
16
Рехштайнер
18
Хаслер
11
Саланович
2-5-2
0
Айрапетян
3
Ароян
15
Ишханян
11
Барсегян
8
Пиццелли
9
Овсепян
19
Амбарцумян
12
Казарян
20
Карапетян
22
Адамян
Остались в запасе
Лихтенштейн
Армения
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Остались в запасе
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Статистика матча Лихтенштейн - Армения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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