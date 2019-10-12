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Лихтенштейн - Армения

12.10.2019, Суббота, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2020, 7 тур Лихтенштейн - Армения
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа J
3 тур
8 июня, суббота 19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн
, группа D4
6 тур
19 ноября, понедельник 22:45 Лихтенштейн 2:2 Армения
1 тур
6 сентября, четверг 19:00 Армения 2:1 Лихтенштейн
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 10 10 0 0 37:4 +33 30
2. Финляндия 10 6 0 4 16:10 +6 18
3. Греция 10 4 2 4 12:14 -2 14
4. Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 +3 13
5. Армения 10 3 1 6 14:25 -11 10
6. Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 -29 2
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