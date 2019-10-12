Лихтенштейн - Армения

|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Армения
|3:0
|Лихтенштейн
|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Армения
|3:0
|Лихтенштейн
|6 тур
|19 ноября, понедельник
|22:45
|Лихтенштейн
|2:2
|Армения
|1 тур
|6 сентября, четверг
|19:00
|Армения
|2:1
|Лихтенштейн
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|10
|10
|0
|0
|37:4
|+33
|30
|2.
|Финляндия
|10
|6
|0
|4
|16:10
|+6
|18
|3.
|Греция
|10
|4
|2
|4
|12:14
|-2
|14
|4.
|Босния и Герцеговина
|10
|4
|1
|5
|20:17
|+3
|13
|5.
|Армения
|10
|3
|1
|6
|14:25
|-11
|10
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|2
|8
|2:31
|-29
|2