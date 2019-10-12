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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Финляндия
Босния и Герцеговина - Финляндия: обзор матча 12 октября 2019
Босния и Герцеговина
12.10.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 7 тур
4 : 1
Завершен
Финляндия
29'
И. Хайрович
37'
М. Пьянич (П)
58'
М. Пьянич
73'
А. Ходжич
79'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Финляндия
88'
Желтая карточка
Т. Пукки
Желтая карточка
М. Яяло
84'
79'
ГОЛ! 4:1!
Й. Похьянпало
Желтая карточка
А. Ходжич
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Ходжич
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Г. Цимирот
58'
53'
Желтая карточка
Ю. Райтала
51'
Желтая карточка
Й. Уронен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Пьянич
37'
ГОЛ! 1:0!
И. Хайрович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Рияд Байич
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-3-1-1
12
Сехич
5
Колашинац
3
Бичакчич
19
Ковачевич
13
Цимирот
10
Гояк
10
Пьянич
19
Вишча
18
Ходжич
4-4-2
1
Градецки
18
Уронен
22
Райтала
2
Араюри
4
Тойвио
8
Лод
14
Спарв
6
Камара
13
Сойри
11
Туоминен
10
Пукки
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Финляндия
20
Изет Хайрович
ПВ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Ханс Баке
Статистика матча Босния и Герцеговина - Финляндия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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