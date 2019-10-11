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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Болгария
Черногория - Болгария: обзор матча 11 октября 2019
Черногория
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 7 тур
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Болгария
Желтая карточка
М. Янкович
90'
+5
90'
Желтая карточка
К. Малинов
Желтая карточка
Д. Лагатор
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
2
Душан Лагатор
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
3
Петар Занев
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
0
Вандерсон
ЛВ
10
Божидар Краев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
21
Небойса Косович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
3-1-1-2-2
12
Петкович
15
Савич
22
Симич
23
Марушич
4
Вукчевич
2
Лагатор
18
Хакшабанович
16
Йовович
21
Болевич
11
Бечирай
3-4-1
23
Илиев
3
Занев
5
Димитров
14
Недялков
2
Попов
11
Марселиньо
16
Малинов
10
Краев
0
Вандерсон
Остались в запасе
Черногория
Болгария
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
21
Небойса Косович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
11
Кирил Десподов
ПВ
13
Николай Михайлов
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
21
Небойса Косович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Остались в запасе
11
Кирил Десподов
ПВ
13
Николай Михайлов
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Мирко Вучинич
Главный тренер
Петар Хубчев
Статистика матча Черногория - Болгария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
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