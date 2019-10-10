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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Уэльс
Словакия - Уэльс: обзор матча 10 октября 2019
Словакия
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 7 тур
1 : 1
Завершен
Уэльс
53'
Ю. Куцка
25'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Уэльс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джеймс
Вторая желтая
Н. Гьембер
88'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
53'
Желтая карточка
Н. Гьембер
51'
50'
Желтая карточка
Д. Уильямс
33'
Желтая карточка
И. Ампаду
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
15'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Гарет Бэйл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-1
1
Дубравка
16
Ганцко
14
Шкриньяр
6
Гьембер
2
Пекарик
10
Русняк
17
Гамшик
22
Лоботка
19
Куцка
20
Мак
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
5
Ампаду
17
Локьер
6
Родон
14
Робертс
4
Дэвис
11
Бэйл
7
Аллен
18
Уильямс
20
Джеймс
13
Мур
Остались в запасе
Словакия
Уэльс
8
Ондрей Дуда
АП
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
8
Харри Уилсон
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Словакия - Уэльс
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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