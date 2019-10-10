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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Израиль
Австрия - Израиль: обзор матча 10 октября 2019
Австрия
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 7 тур
3 : 1
Завершен
Израиль
41'
В. Лазаро
56'
М. Хинтереггер
88'
М. Забитцер
34'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Израиль
ГОЛ! 3:1!
М. Забитцер
Пас отдал
М. Грегоритч
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
К. Лаймер
56'
55'
Желтая карточка
Н. Биттон
48'
Желтая карточка
М. Даббур
Желтая карточка
С. Пош
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Лазаро
Пас отдал
М. Арнаутович
41'
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
М. Даббур
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Австрия
12
Павао Перван
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
3-3-3-1
13
Станкович
5
Пош
3
Драгович
4
Хинтереггер
2
Ульмер
14
Баумгартлингер
22
Лазаро
20
Лаймер
6
Илсанкер
9
Забитцер
7
Арнаутович
3-3-1-1-2
18
Марсиано
13
Тавата
4
Эльхамед
21
Таха
2
Даса
4
Биттон
21
Тиби
6
Натхо
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
Остались в запасе
Австрия
Израиль
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Австрия - Израиль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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