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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Чехия
Косово - Чехия: обзор матча 07 сентября 2019
Косово
07.09.2019, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Чехия
20'
В. Мурики
66'
М. Войвода
16'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Чехия
77'
Желтая карточка
Л. Масопуст
72'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
А. Крал
ГОЛ! 2:1!
М. Войвода
Пас отдал
В. Бериша
66'
61'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Шик
Замена
В. Бериша
️️️️
Э. Рашани
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
20'
18'
Желтая карточка
О. Челустка
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
Я. Янкто
Желтая карточка
В. Мурики
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
4
Идриз Воца
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
15
Давид Павелка
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
4-2-3-1
1
Мурич
15
Войвода
3
Алити
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
4
Воца
8
Халими
11
Рашани
9
Целина
10
Жегрова
18
Мурики
4-2-3-1
1
Вацлик
2
Кадержабек
17
Сухи
3
Челустка
18
Боржил
22
Соучек
21
Крал
12
Масопуст
8
Дарида
14
Янкто
10
Шик
11
Рашани
14
Бериша
14
Бериша
11
Рашани
21
Крал
0
Гушбауэр
0
Гушбауэр
21
Крал
10
Шик
11
Крменчик
11
Крменчик
10
Шик
Остались в запасе
Косово
Чехия
12
Висар Бекай
ВР
6
Хекуран Криэциу
ОП
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
15
Давид Павелка
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
6
Хекуран Криэциу
ОП
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
15
Давид Павелка
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Косово - Чехия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
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