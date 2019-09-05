Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Мальта
Норвегия - Мальта: обзор матча 05 сентября 2019
Норвегия
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
34'
С. Берге
45+1'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Мальта
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кинг
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
Пас отдал
Э. Ховланд
34'
Желтая карточка
Д. Кинг
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
8
Сандер Берге
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
21
Матиас Норманн
ОП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
6
Нордтвейт
19
Ховланд
14
Эльабделлауи
13
Селнаэс
8
Берге
8
Йохансен
10
Эдегор
7
Кинг
9
Холанд
2-1
1
Бонелло
4
Борг
5
Агиус
4
Фенеч
Остались в запасе
Норвегия
Мальта
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
20
Жан-Поль Фарруджа
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Норвегия - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Мунтян
(Бендеры)
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Норвегия
Мальта
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+