Израиль - Северная Македония

|7 тур
|2 сентября, суббота
|21:45
|Израиль
|0:1
|Северная Македония
|2 тур
|6 октября, четверг
|21:45
|Северная Македония
|1:2
|Израиль
|7 тур
|2 сентября, суббота
|21:45
|Израиль
|0:1
|Северная Македония
|2 тур
|6 октября, четверг
|21:45
|Северная Македония
|1:2
|Израиль
|18 тур
|21 ноября, среда
|20:00
|Израиль
|1:0
|Северная Македония
|10 тур
|2 июня, суббота
|21:30
|Северная Македония
|1:2
|Израиль
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Польша
|10
|8
|1
|1
|18:5
|+13
|25
|2.
|Австрия
|10
|6
|1
|3
|19:9
|+10
|19
|3.
|Северная Македония
|10
|4
|2
|4
|12:13
|-1
|14
|4.
|Словения
|10
|4
|2
|4
|16:11
|+5
|14
|5.
|Израиль
|10
|3
|2
|5
|16:18
|-2
|11
|6.
|Латвия
|10
|1
|0
|9
|3:28
|-25
|3