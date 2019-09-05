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Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

05.09.2019, Четверг, 21:45 мск Зеница, стадион Билино Поле Отбор ЧЕ-2020, 5 тур Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные 2014

4 сентября, четверг 19:00 Босния и Герцеговина 3:0 Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа G

11 октября, пятница 22:00 Босния и Герцеговина 4:1 Лихтенштейн

7 сентября, пятница 21:00 Лихтенштейн 1:8 Босния и Герцеговина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 10 10 0 0 37:4 +33 30
2. Финляндия 10 6 0 4 16:10 +6 18
3. Греция 10 4 2 4 12:14 -2 14
4. Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 +3 13
5. Армения 10 3 1 6 14:25 -11 10
6. Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 -29 2
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