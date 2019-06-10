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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Литва
Сербия - Литва: обзор матча 10 июня 2019
Сербия
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 4 тур
4 : 1
Завершен
Литва
20'
А. Митрович
34'
А. Митрович
35'
Л. Йович
90+2'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Литва
ГОЛ! 4:0!
А. Льяич
Пас отдал
А. Катай
90'
+2
Замена
А. Катай
️️️️
Л. Йович
88'
Замена
А. Льяич
️️️️
Д. Тадич
81'
Желтая карточка
А. Митрович
71'
Замена
А. Живкович
️️️️
Ф. Костич
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Йович
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Лукич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сербия - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Яккоттет
(Базель)
Стадион:
Райко Митич
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