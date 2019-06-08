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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Исландия - Албания
Исландия - Албания: обзор матча 08 июня 2019
Исландия
08.06.2019, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Албания
22'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Албания
89'
Желтая карточка
Ф. Везели
88'
Желтая карточка
К. Дермаку
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
33'
22'
Желтая карточка
М. Баша
ГОЛ! 1:0!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Б. Бьярнасон
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
14
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Исландия
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
0
Эмануэле Ндой
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
3-5-1-1
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
16
Херманнссон
14
Арнасон
14
Гуннарссон
8
Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
23
Скуласон
7
Гудмундссон
10
Сигурдссон
22
Кьяртанссон
3-2-3-2
1
Бериша
18
Исмайли
5
Везели
17
Дермаку
4
Хюсай
3
Леньяни
14
Джака
8
Баша
22
Абраши
19
Балай
16
Цикалеши
Остались в запасе
Исландия
Албания
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
13
Насер Алийи
ЛЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
0
Эмануэле Ндой
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
0
Эмануэле Ндой
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Исландия - Албания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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