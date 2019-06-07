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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Косово
Черногория - Косово: обзор матча 07 июня 2019
Черногория
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Косово
69'
С. Мугоша
24'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Косово
Желтая карточка
М. Симич
82'
82'
Желтая карточка
М. Рашица
76'
Желтая карточка
А. Мурич
ГОЛ! 1:1!
С. Мугоша
Пас отдал
М. Янкович
69'
57'
Желтая карточка
Л. Пакярада
Желтая карточка
М. Вешович
51'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
4
Идриз Воца
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Лука Миркович
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
17
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Миятович
22
Симич
5
Вуячич
7
Вешович
6
Томашевич
23
Марушич
19
Шчекич
8
Янкович
21
Косович
9
Мугоша
11
Бечирай
4-2-3-1
1
Мурич
3
Алити
15
Войвода
13
Ррахмани
23
Пакярада
4
Воца
8
Халими
7
Рашица
9
Целина
10
Зенели
18
Мурики
Остались в запасе
Черногория
Косово
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Лука Миркович
ЦП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
17
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Лука Миркович
ЦП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Душан Лагатор
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
17
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Черногория - Косово
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Под Горицом
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