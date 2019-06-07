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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Фарерские острова - Испания
Фарерские острова - Испания: обзор матча 07 июня 2019
Фарерские острова
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 3 тур
1 : 4
Завершен
Испания
6'
С. Рамос
19'
Х. Навас
71'
Х. Луис Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Испания
71'
ГОЛ! 0:3!
Х. Луис Гайя
Пас отдал
М. Асенсио
56'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Я. Аспас
46'
Желтая карточка
Х. Навас
46'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
С. Рамос
19'
ГОЛ! 0:2!
Х. Навас
Пас отдал
Я. Аспас
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фарерские острова - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Торсвеллур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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