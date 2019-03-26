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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Греция
Босния и Герцеговина - Греция: обзор матча 26 марта 2019
Босния и Герцеговина
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 2 тур
2 : 2
Завершен
Греция
10'
Э. Вишча
15'
М. Пьянич
64'
К. Фортунис (П)
85'
Д. Коловос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Греция
Замена
Р. Крунич
️️️️
Г. Цимирот
90'
+3
Желтая карточка
С. Колашинац
90'
+1
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коловос
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Х. Дулевич
80'
67'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Д. Курбелис
Красная карточка
М. Пьянич
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Фортунис
17'
Желтая карточка
А. Донис
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
15'
14'
Желтая карточка
Д. Курбелис
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Зека
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
0
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
4
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
0
Горан Закарич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Греция
7
Димитриос Коловос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
4-1-3-1-1
12
Сехич
5
Колашинац
15
Шунич
17
Жуканович
3
Бичакчич
7
Бешич
23
Дулевич
10
Пьянич
13
Цимирот
19
Вишча
11
Джеко
4-4-1-1
1
Влаходимос
19
Папастатопулос
5
Сиовас
2
Бакакис
0
Кутрис
22
Зека
5
Бухалакис
22
Самарис
6
Курбелис
10
Фортунис
0
Донис
23
Дулевич
23
Милошевич
23
Милошевич
23
Дулевич
13
Цимирот
8
Крунич
8
Крунич
13
Цимирот
6
Курбелис
7
Коловос
7
Коловос
6
Курбелис
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Греция
4
Дарко Тодорович
ПЗ
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
4
Дарко Тодорович
ПЗ
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
0
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Босния и Герцеговина - Греция
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
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